Maltrattava la convivente, arrestato

Maltrattava la convivente a Canegrate, arrestato a Parabiago.

Maltrattamenti verso la convivente

E' stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Nei guai è finito un 31enne, di origine cubana, che è stato bloccato dai militari a Parabiago in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni personali e maltrattamenti nei confronti della convivente. Il provvedimento era stato emesso dal gip della Procura di Busto Arsizio.

I fatti

Come detto, l'uomo era accusato di violenze contro la donna con cui conviveva, fatti questi commessi a Canegrate tra il dicembre 2023 e maggio 2024.