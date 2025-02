Maltrattava i genitori se non gli davano i soldi per la droga: ora va in carcere. Nei guai un uomo di Legnano.

Maltrattava i genitori se non riceveva i soldi per la droga

Chiedeva ai genitori soldi per comprarsi la droga. Se non li riceveva continuava a maltrattare i suoi genitori. Nuovi guai per un 41enne di Legnano. L'uomo si trovava ai domiciliari proprio nell'abitazione dei genitori. Era tossicodipendente e nullafacente, alla madre e al padre chiedeva contanti per comprarsi la sostanza stupefacente e, quando non li riceveva, diventava violento.

L'arresto

Lunedì 3 febbraio 2025 i Carabinieri della Compagnia di Legnano lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordine di carcerazione: il 41enne doveva scontare la pena di 4 anni e 6 mesi (per reati di maltrattamenti e tentata estorsione ai genitori commessi tra gennaio e giugno 2020 a Milano, dove vivevano prima i due genitori) ed è stato portato nel carcere di Busto Arsizio in quanto aveva ripreso a essere violento verso la madre e il padre.