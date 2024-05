Maltrattamenti verso la madre, finisce in carcere: è successo a Castano Primo.

Maltrattamenti verso la madre, ora è in carcere

E' finito in carcere un uomo di Castano Primo accusato di maltrattamenti verso la madre. Sabato 25 maggio 2024 l'uomo, 34 anni, è stato arrestato in quanto aveva violato il divieto di avvicinamento alla casa della madre. Processato per direttissima, l'arresto era stato convalidato ma con rimessa in libertà. Ma quello che l'ha portato in carcere è stato un provvedimento nato tempo indietro: la madre, infatti, lo aveva denunciato per maltrattamenti, da qui la decisione del giudice di arrestarlo e portarlo nel carcere di Busto Arsizio.