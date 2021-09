Maltrattamenti su bambini all'infanzia, maestra sospesa

L'accusa è di maltrattamenti su bambini, quei bambini che, in qualità di emaestra di scuola dell'infanzia, le venivano affidati. Per questo i Carabinieri le hanno notificato la sospensione di un anno di qualsiasi attività legata ai minori

Maltrattamenti sui bambini

La misura è stata notificata questa mattina, sabato, dai Carabinieri della Compagnia di Legnano nei confronti di una maestra di 42 anni, educatrice in una scuola dell'infanzia di Legnano a conclusione parziale (non si escludono infatti ulteriori sviluppi) di una articolata attività investigativa. Una indagine partita a marzo, a seguito delle denuncia presentata da cinque mamme di altrettanti bambini che frequentavano la classe in cui insegnava la maestra, evidentemente insospettite dai racconti e dagli atteggiamenti dei piccoli.

Il Gip di Busto Arsizio, definito il quadro probatorio, ha disposto la misura interdittiva, per la durata di un anno, della sospensione dall’esercizio pubblico di insegnante. Ma non solo. Perché la 42enne non potrà esercitare attività di educatrice all’interno di scuole frequentate da minori di età, di attività di baby sitter, di attività imprenditoriali o di lavoro autonomo che implichino la cura e/o l’insegnamento nei confronti di minori.