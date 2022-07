Maltrattamenti all'asilo, patteggia 3 anni

Maltrattamenti all'asilo, la maestra patteggia 3 anni e 20 giorni.

Patteggiamento

Ha patteggiato tre mesi e venti giorni l'ex maestra d'asilo finita nei guai per maltrattamenti su minori nel settembre 2021. La donna, 42 anni, residente a Nerviano, era finita al centro di un'articolata indagine condotta dai carabinieri di Legnano e coordinata dalla procura di Busto Arsizio, che era scaturita dalla denuncia sporta da cinque mamme di altrettanti bambini che frequentavano la classe della scuola dell'infanzia Santo Bambino Gesù di Legnano nella quale l'ex educatrice insegnava.

Maltrattamenti sui bimbi

Quindici le famiglie dei bambini che si sono costituite parte civile e che chiederanno di essere risarcite in sede civile. Per l’imputata, ora in affidamento, il gup ha disposto l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Nel settembre scorso il gip di Busto Arsizio aveva già disposto la misura interdittiva, per la durata di un anno, della sospensione dall'esercizio pubblico di insegnante e del divieto di esercitare attività di educatrice all'interno di scuole frequentate da minori di età, di attività di baby sitter, di attività imprenditoriali o di lavoro autonomo che implichino la cura e/o l'insegnamento nei confronti di minori