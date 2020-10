Nella serata di ieri, a Lainate, i Carabinieri hanno arrestato un uomo, classe 1971, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano.

Maltrattamenti alla moglie, arrestato

L’uomo si è reso protagonista di diversi episodi di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della propria moglie, avvenuti a partire dal 2018 consistiti in continue minacce e ingiurie anche in presenza propri due figli minorenni. L’arrestato è stato portato nel carcere di Milano San Vittore.

