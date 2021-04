Maltratta e minaccia la moglie, arrestato

Maltratta e minaccia la moglie: è successo a San Vittore Olona.

Maltratta e minaccia la moglie

Ha aggredito la moglie, minacciandola con un coltello da cucina. Ed è stato arrestato. Serata di paura quella che si è vissuta sabato 3 aprile 2021, a San Vittore Olona. E’ qui che un uomo, 45 anni, tunisino, in stato di ebbrezza alcolica, aveva aggredito la moglie alla presenza dei figli. Percorre e in mano un coltello col quale l’ha minacciata.

L’intervento dei militari

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. Sono riusciti a calmare l’uomo, che è stato arrestato. La donna, che aveva segni di percosse sul collo e su un braccio, ha ricevuto le cure dell’ospedale di Legnano. Il coltello è stato posto sotto sequestro.

La mattina di oggi, martedì 6 aprile 2021, il processo per direttissima: per il marito divieto di avvicinarsi alla casa e ai luoghi frequentati dalla moglie.