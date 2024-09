Maltempo, ramo cade a terra e finisce sotto un'auto in corsa

Ramo cade a terra e finisce sotto un'auto: paura a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Ramo cade a terra, "investito" da un'auto

Una grosso ramo che si stacca da un'albero e finisce sotto un'auto in corsa. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti la sera di ieri, domenica 8 settembre 2024, a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. A causa del maltempo, infatti, nella strada che porta verso la piazza un ramo si è abbattuto sulla carreggiata proprio nel momento in cui stava transitando una vettura che l'ha "investito".

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco di Legnano che si sono subito messi al lavoro. L'automobilista e chi era sull'auto con lui non si era fatto un graffio, i pompieri hanno provveduto a mettere l'area in sicurezza.