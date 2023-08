Maltempo: oltre 5 milioni di danni in paese

Maltempo a Canegrate, la conta dei danni: oltre 5 milioni di euro.

Maltempo, i danni in paese

Oltre 5 milioni di euro di danni. E' questo il bilancio del maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto anche a Canegrate. A darne notizia è stato il sindaco Matteo Modica in apertura dell'ultimo Consiglio comunale. "Da una prima stima dei danni vi sono oltre un milione di euro (per difetto) al patrimonio pubblico e più di 4 milioni e mezzo di euro i danni segnalati online dai privati ed attività produttive attraverso il modello messo a disposizione dai comuni della zona - affermano dall'Amministrazione comunale - Questi dati serviranno a Regione Lombardia per attestare la richiesta del riconoscimento di stato di calamità naturale.

Il disastro

"Basti guardare la foto della grande quercia che per lunghissimo tempo ha dominato solitaria i campi del Roccolo - proseguono dalla Giunta comunale - L’ammiravano tutti coloro che passavano dalla ciclabile per Busto Garolfo; ogni sera ritrovo per spettacolari voli di uccelli e scorribande di leprotti, era il riferimento autunnale per i ricami aerei degli storni. È un simbolo del colpo durissimo inferto dall’evento del 24 luglio al patrimonio arboreo del nostro comune: un terzo delle piante pubbliche distrutto, altrettante compromesse. Non dissimile la situazione fra le piante private: saranno necessarie generazioni per colmare questo vuoto, i cui effetti sull’ecosistema andranno seriamente approfonditi". E ancora: "Un grazie ai cittadini che hanno compreso la gravità della situazione e hanno collaborato; al personale comunale e fra tutti all'Ufficio Tecnico; alla Polizia Locale, alla nostra Protezione Civile e tutti i nuclei intervenuti grazie a Sara Bettinelli e Città Metropolitana, alle aziende partecipate del Comune, ai capogruppo per la loro presenza e disponibilità, ai consiglieri comunali e ai consiglieri regionali Silvia Scurati e Carlo Borghetti.