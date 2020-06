Maltempo: fulmine abbatte un albero che cade in strada FOTO

Maltempo: fulmine colpisce un albero che cade in strada a Pogliano.

Il maltempo di ieri sera, martedì 2 giugno, ha interessato anche il Milanese. Nella tarda serata un filmine ha abbattuto un albero in via Cantone a Pogliano. La caduta dell’arbusto ha bloccato per diverso tempo la strada. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per ripristinare la viabilità. Fortunatamente nessuno stava passando di li in quel momento.

