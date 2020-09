Maltempo, diversi alberi sono caduti a Rescaldina nella mattinata di venerdì 25 settembre.

Maltempo, alberi caduti a Rescaldina

La pioggia violenta e le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di diversi alberi in paese, precisamente nelle vie De Gasperi, Moro, Melzi, Bellini, nel Piazzale dei donatori, vicino alla stazione, e nel parco della Pace.

Tempestiva la comunicazione del sindaco di Rescaldina Gilles Ielo, che nella mattinata di venerdì 25 settembre ha avvertito i cittadini di prestare attenzione: “Stiamo registrando differenti cadute di alberi sul territorio comunale. Gli agenti della Polizia Locale e il personale degli Uffici tecnici stanno effettuando sopralluoghi per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE