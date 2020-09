Maltempo, alberi caduti a Arese e Bollate.

Forte temporale

Il temporale che si è abbattuto nella giornata di quest’oggi, venerdì 25 settembre, sul territorio ha fatto registrare danni in particolare agli alberi. Il livello di attenzione da parte della Protezione civile, tuttavia, è sempre rimasto alto.

Alberi caduti a Castellazzo e Arese

Prima in via Origona, nella frazione di Castellazzo, dove infatti i soccorritori della Squadra emergenza operativa si sono subito portati per mettere in sicurezza un grande arbusto franato sulle mura di un giardino. Poi ad Arese, dove nel parchetto di via Repubblica, un paio di arbusti sono caduti fino a colpire una delle giostre per bambini collocate nel polmone verde.

