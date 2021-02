Malori per due giovani e un’auto contro ostacolo SIRENE DI NOTTE

Diversi gli interventi che hanno visto all’opera i soccorritori nella notte tra ieri, sabato 20 febbraio, ed oggi, domenica 21.

Malore a Pero

Il primo scenario di intervento è avvenuto a Pero, in via Gramsci, dove una giovane ha accusato un malore mentre si trovava per strada intorno alle 21. Subito tanto spavento, poi l’arrivo di un’ambulanza del Rho soccorso per effettuare i primi accertamenti, al termine dei quali per lei fortunatamente non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Incidente a Pregnana

Un’ora dopo, a Pregnana Milanese, un’auto guidata da un giovane di 20 anni è finita contro un ostacolo per motivi da chiarire. A soccorrerlo la Croce viola di Arluno. Anche qui le condizioni del giovane si sono rivelate meno gravi del previsto.

Un altro malore a Settimo

Intorno alle 4 un altro giovane, questa volta di 27 anni, si è sentito male in un impianto lavorativo di Settimo milanese, in via Fermi. I sanitari, viste le sue condizioni, hanno deciso di trasportarlo all’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti.