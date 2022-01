Malori e maxi incidente SIRENE DI NOTTE

SOCCORRITORI IN AZIONE

Notte di grande lavoro per il 118 anche nella nostra zona

Malori e maxi incidente nella notte: grande lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Malori per tre persone

Malore anche intorno alle 23.15 per un 31enne che si trovava in via Cairoli: le sue condizioni inizialmente sembravano molto gravi, sul posto è arrivata in codice rosso l'ambulanza della Croce rossa insieme ai carabinieri della Compagnia di Legnano. Anche in questo caso poi, per l'uomo, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Un uomo colto da malore anche a Pregnana Milanese, sempre ieri sera: è successo intorno alle 22.40 in un esercizio pubblico di Largo Roma: si trattava di un 49enne, per lui è arrivata l'ambulanza di Rho Soccorso: niente trasporto al pronto soccorso.

Paura sulla strada

Grosso incidente nella notte a Rho. Erano le 5.45 di questa mattina quando due auto si sono scontrate violentemente in via Lainate. Tre le persone rimaste ferite. Sul posto, in codice giallo, sono arrivate due ambulanze del 118 (tra queste quella del Cvps Arluno): i soccorritori hanno prestato le prime cure a un 35enne, a una donna di 43 anni e a un uomo di 46. Poi il trasporto, per due di loro, al Niguarda di Milano in codice giallo e al san Gerardo di Monza, in codice giallo, per l'altro.