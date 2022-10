Malori, incidenti e aggressione SIRENE DI NOTTE

Malori e aggressione nella nostra zona. E anche un'aggressione.

Notte di malori

Malore a Castano Primo. E' quanto successo ieri sera, intorno alle 20.40 in via sant'Antonino dove sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio: ad essere soccorso è stato un 67enne, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Malore anche a Cornaredo: a non sentirsi bene è stata una donna, questa mattina intorno alle 7.50 in via Cascina Croce. Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Arese, trasporto in ospedale in codice verde.

Momenti di paura a Canegrate: erano le 6 di questa mattina quando alcuni passanti hanno notato un uomo riverso all'interno di un'auto in via Fratelli Bandiera. Pensando al peggio, hanno allertato i soccorsi: sul posto è arrivata l'ambulanza del Cvps Arluno. L'uomo non stava male, per lui nessun trasporto in ospedale.

Aggressione in piazza

Episodio di violenza, ieri sera, a Magnago: intorno alle 21.15, in piazza san Michele, si è verificata un'aggressione. A rimanere ferita è stata una donna di 39 anni. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche due ambulanze (una delle Croce rossa di Legnano e l'altra della Croce rossa di Busto Arsizio): la donna è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio. I militari indagano per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro, ieri sera, a Settimo Milanese: erano le 20.30 quando in una ditta di via Fermi un 48enne è rimasto lievemente ferito. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, per l'uomo trasporto all'ospedale Galeazzi di Milano in codice verde.

Raffica di incidenti sulle strade

Incidente stradale a Cornaredo. Erano le 21.20 di ieri sera quando due auto si sono scontrate in via Merendi. Sul posto l'ambulanza del 118 per prestare le sue cure a una ragazza di 29 anni, trasportata poi in codice giallo all'ospedale san Carlo di Milano.

Scontro tra due auto, poco dopo, anche a Rho: è successo alle 21.30 in via Calabria. Ad essere coinvolte due persone, un uomo di 46 anni e uno di 50. I soccorritori di RhoSoccorso, arrivati con l'ambulanza, hanno prestato le prime cure: per i due niente trasporto in ospedale.

Due auto incidentate anche a Corbetta, alle 21.45: è accaduto in via Simone da Corbetta, quattro le persone coinvolte, per la precisione due bambini, uno di 9 e l'altro di 11 anni, e due donne di 44. Sono intervenuti i Carabinieri e due ambulanze: i quattro sono stati portati all'ospedale di Rho e di Magenta in codice verde.

Incidente anche a Lainate, poco prima delle 21.50: l'ambulanza della Misericordia di Arese è arrivata in via 25 aprile per un incidente con cause ancora da chiarire. Coinvolta un uomo di 50 anni portato in codice verde all'ospedale Galeazzi di Milano.

Soccorsi e Carabinieri al lavoro anche per un incidente a Inveruno, nella notte: erano la 1.15 quando una donna, 31 anni, ha perso il volante della sua auto finendo fuori strada mentre stava percorrendo la Sp31: sul posto l'ambulanza della Croce bianca di Magenta, per la donna trasporto in codice verde all'ospedale di Magenta.

Intorno alle 5 scontro tra due auto a Pogliano Milanese: è successo lungo il Sempione, tre le persone coinvolte e soccorse da RhoSoccorso e Carabinieri, una 18enne, un 21enne e un 23enne. Per loro trasporto in codice verde all'ospedale di Rho.