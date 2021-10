Malori, cadute e incidenti SIRENE DI NOTTE

EMERGENZE

Grande lavoro per i soccorritori della nostra zona impegnati nei vari interventi

Malori e cadute

Disavventura per un giovane a Parabiago: erano circa le 23.45 quando il 18enne, che si trovava in un esercizio pubblico lungo il Sempione quando è scivolato e caduto a terra; in suo aiuto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca di Legnano che lo hanno trasportato, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.

Paura sulla strada. A Parabiago, poco prima delle tre di questa notte, un uomo è caduto dalla mota su cui stava viaggiando. E' successo lungo viale Lombardia. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri: il motociclista, 52anni, è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice verde.

Grande spavento, nella notte, a Nerviano: intorno alle tre, in via Della Novella, un 25enne ha accusato un malore e le sue condizioni sembravano gravissime. Sono intervenute, in codice rosso, i soccorritori di RhoSoccorso: dopo le prime cure, per il giovane non è stato necessario andare in ospedale.

Malore, poco dopo, anche a Legnano: erano le 3.15 quando una 35enne si è sentita male mentre si trovava in via Ciro Menotti; soccorsa dalla Croce Ross, è stata portata in ospedale in codice verde.

E' grave la donna di 65anni che, ieri sera, intorno alle 20.50 è stata colpita da malore mentre si trovava in un locale di via De Amicis: sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza del Cvps Arluno poi le condizioni della donna sono peggiorate ed è stata portata, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.

Soccorritori in azione anche per un incidente stradale. E' quello accaduto a Settimo Milanese intorno alle 23.30 in via Galvani. Qui il conducente di un'auto ha perso il controllo ed è finito contro un palo. In suo soccorso è arrivata l'ambulanza del 118 e i Carabinieri: l'uomo, 38 anni, è stato portato in codice verde all'ospedale san Carlo di Milano.

Troppo alcol

Troppo alcol nella notte. Ne sa qualcosa la 18enne soccorsa a Bollate, in via Attimo, intorno alla 1.30. La giovane aveva bevuto troppo, soccorsa dall'ambulanza del Sos Novate, è finita al pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano in codice verde.

ragazza grave dopo caduta

A Rho è in gravi condizioni una ragazza di 24 anni che, intorno alle 3.20 di questa notte, è caduta a terra (la dinamica è ancora da accertare: sul posto l'ambulanza della Misericordia Arese, l'automedica e i carabinieri, la giovane si trova in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.