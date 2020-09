Malori, caduta da bici e 14enne ubriaco SIRENE DI NOTTE

Malori, incidenti e anche un 14enne a terra dopo aver bevuto troppo: notte di lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Malori, incidenti e alcol

Tanti gli interventi dei soccorritori la sera scorsa e durante questa notte. Rovinosa caduta all’interno di un esercizio pubblico a Legnano. E’ successo ieri sera, intorno alle 21.28 in via Resegone. A cadere a terra è stato un uomo di 51 anni. Sul posto è arrivata la Croce Rossa insieme a una pattuglia di Carabinieri: l’uomo è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Sempre a Legnano, Croce Rossa in azione per portare aiuto a un 18enne caduto dalla sua bici. Era la 1.41 di questa notte in via Zaroli. I soccorritori lo hanno poi trasportato, in codice verde, all’ospedale di Legnano.

Incidente stradale a Cusago: erano le 20 di ieri sera quando due auto si sono scontrate in viale Europa. A rimanere ferita è stato un 77enne, subito soccorso dall’ambulanza del 118 che l’ha trasportato poi, in codice verde, all’ospedale milanese san Paolo.

Malore a Bollate. Erano da poco passate le 22.15 quando un anziano, di 87 anni, ha iniziato a non sentirsi bene mentre si trovava in via Tagliamento. Ad occuparsi di lui sono stati i soccorritori dell’Azzurra Caronno che l’hanno poi accompagnato, in codice verde, all’ospedale di Paderno Dugnano.

E un malore anche a Mesero, in un esercizio pubblico di via Mattei: si è trattato di una 82enne che, intorno alle 22, è stata soccorsa dall’Azzurra Abbiategrasso e portata all’ospedale di Magenta in codice giallo.

Momenti di preoccupazione invece per un bimbo di 3 anni a Rho. Erano circa le 22.30 quando il piccolo, che si trovava in piazza San Vittore, è scivolato e caduto a terra. E’ stato soccorso dalla Croce Verde Novate, per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Lite tra due cani quella scoppiata invece in via Matteotti: intorno alle 20.43 i due quattrozampe hanno inziato ad azzuffarsi, una delle due padrone si è messa in mezzo riportando qualche ferita. E’ stata soccorsa dalla Croce Rossa e portata in ospedale a Rho in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri.

Soccorritori in azione anche per un giovanissimo vittima dei fumi dell’alcol: è successo alle 23.20 a Lainate quando un 14enne ha ricevuto le cure in via Manzoni. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Arese che l’ha trasportato, in codice verde, all’ospedale di Rho.

