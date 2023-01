Malore sul posto di lavoro: è in pericolo di vita

Una donna di 62 anni ha accusato un malore mentre si trovava al lavoro in un'azienda di Pregnana Milanese oggi, 17 gennaio 2023: è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Malore al lavoro: trasportata in codice rosso

Una donna di 62 anni si è sentita male intorno alle 13.30 di oggi in un'azienda di via Brughiera a Pregnana, nella zona industriale al confine con Bareggio e Cornaredo: sul posto è arrivata un'ambulanza e l'automedica. Dopo i primi interventi effettuati sul posto, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Rho, dove si trova ancora in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Locale di Pregnana.

Il luogo dove è avvenuto il malore: