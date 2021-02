Malore sul posto di lavoro: arriva l’elisoccorso. Paura lunedì mattina, 1 febbraio 2021, in un capannone di via Murri, nella zona industriale di Magenta. Intorno alle 11, è partita la chiamata al 112, dopo che un uomo di circa 60 anni è stato trovato a terra.

Malore sul posto di lavoro: arriva l’elisoccorso

Subito l’Agenzia di emergenza-urgenza regionale (Areu) ha inviato nella ditta meccanica un’ambulanza, l’elisoccorso e l’automedica per fornire aiuto immediato alla vittima, che avrebbe perso conoscenza.

I soccorsi

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un arresto cardiaco. I soccorritori, giunti sul posto, hanno tentato le manovre di stabilizzazione e lo hanno poi caricato sull’ambulanza, in codice rosso, per il trasporto fino all’elisoccorso. Da qui, l’eliambulanza ha condotto il 60enne in codice rosso all’ospedale di Legnano. Nella ditta, a supporto, anche una pattuglia della Polizia Locale magentina.

Guarda il video