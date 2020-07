Malore sul lavoro: 49enne in gravi condizioni

Malore sul lavoro a Settimo Milanese: 49enne in gravi condizioni

Un uomo di 49 anni è stato colto da malore mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Darwin a Settimo Milanese intorno a mezzogiorno. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica. Viste le gravi condizioni dell’uomo, i soccorritori hanno predisposto il trasporto in ospedale in codice rosso.

