Malore per una giovane: trasportata in ospedale

Paura nella mattinata di quest’oggi, sabato 20 febbraio, in via Verne a Marcallo con Casone per un malore accusato da una giovane di 13 anni.

E’ accaduto per strada

La minorenne si è sentita male per strada a causa di motivi ancora da accertare ed è quindi stata soccorsa dalla Croce bianca di Magenta. I sanitari sono rimasti sul posto per circa mezz’ora, dopodiché hanno deciso di trasportare la ragazza in ospedale proprio a Magenta per ricevere tutte le cure necessarie. Nel frattempo sono stati allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso e la Polizia Locale di Marcallo.