Malore per una donna: trasportata in ospedale

Malore per una donna nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio, in via Montegrappa a Bareggio.

Malore per una donna a Bareggio: trasportata all'ospedale San Carlo di Milano

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 14 di oggi, sabato 29 luglio, in via Montegrappa a Bareggio. E' qui che, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, una donna di 57 anni è stata soccorsa dai sanitari. L'intervento è scattato in codice rosso, segno del fatto che le condizioni della 57enne erano critiche. I paramedici hanno effettuato tutte le medicazioni necessarie per poi trasportare la donna all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.