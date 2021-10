Malore per un uomo di 44 anni

Turbigo

Malore a Turbigo per un uomo di 44 anni

Molta paura nel primo pomeriggio di oggi, 5 ottobre. Un uomo di 44 anni si è improvvisamente sentito male ed è crollato a terra per un malore un'area privata di via Roma. Immediato l'allarme al 118 che ha dirottato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta. L'emergenza è scattata con la massima urgenza, codice rosso, ma una volta prestate le prime cure e valutata la situazione, il personale dell'ambulanza ha ridimensionato l'urgenza in codice giallo, valutando comunque di portare l'uomo in ospedale al pronto soccorso di Legnano.