Malore per un ciclista: elitrasportato in ospedale con la massima urgenza. L'allarme è scattato alle 17 di oggi, 24 settembre.

Malore per un ciclista: trasportato in ospedale

Stava percorrendo con la bici da corsa via Tonale, l'alzaia lungo il canale dei Villoresi di Garbatola, frazione di Nerviano, quando un malore improvviso l'ha fatto finire a terra. Dell'identità dell'uomo ancora non si sa molto, nemmeno l'età. L'uomo è stato trasportato in ospedale con la massima urgenza.

I soccorsi

Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, insieme ad auto medica ed ambulanza della Croce Rossa. Dopo le prime cure prestate dai soccorritori, la vittima è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Rho, in codice rosso, quindi massima urgenza. Intervenuti anche i carabinieri del Comando di Legnano. I soccorsi potrebbero esser stati chiamati da qualche testimone dello spiacevole dramma; vista la bella giornata, l'alzaia era molto trafficata in quelle ore.