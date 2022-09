Malore per un 40enne in stazione: traffico ferroviario bloccato

Un uomo di 40 anni si è sentito male alla stazione di Vanzago: sul posto i soccorritori in codice rosso. Fermato temporaneamente il traffico ferroviario.

Malore per un 40enne

Un uomo di 40 anni si è sentito male in stazione a Vanzago: l'uomo è stato soccorso in codice rosso. Sul posto l'elisoccorso e l'ambulanza, oltre alla Polizia Ferroviaria. Il quarantenne si trova in pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

Fermo in stazione il treno Varese-Treviglio in attesa che si concludano le operazioni per salvare la vita all'uomo.