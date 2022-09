Malore per un 38enne: pompieri in azione con l'autoscala

Malore per un 38enne: a Marcallo intervengono i pompieri.

Malore per un 38enne: l'intervento dei pompieri

Oggi, lunedì 26 settembre 2022, intorno alle 9 in via Pasubio a Marcallo i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti per soccorrere un uomo di 38 anni che aveva avuto un malore. In supporto anche i loro colleghi di Legnano con l'autoscala.

L'operazione

L'operazione è stata particolarmente delicata perché i pompieri, a causa del malore, hanno dovuto imbragare il 38enne e farlo uscire dal tetto caricandolo sull'autoscala. Oltre ai Vigili del fuoco erano presenti anche i soccorritori e i Carabinieri che hanno chiuso la strada alla circolazione per il tempo del soccorso.