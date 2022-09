Malore per strada: muore 76enne

Malore fatale per strada a Robecco sul Naviglio.

Malore fatale a Cascina Cambiaga: inutili i soccorsi

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, sabato 17 settembre 2022. Erano passate da poco le 10.30 quando alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivata una chiamata che chiedeva di inviare i soccorsi in località Cascina Cambiaga, dove un 76enne era stato colto da malore. Sul posto sono intervenuti in codice rosso un'ambulanza della Croce bianca di Magenta e l'elisoccorso da Brescia. Allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso. Purtroppo per l'uomo, M.C., non c'è stato nulla da fare: inutile ogni sforzo per salvargli la vita, i sanitari ne hanno constatato il decesso sul posto.