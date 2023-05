Malore, paura per un anziano

Malore a Buscate.

Malore per un anziano

Momenti di paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, domenica 21 maggio 2023, a Buscate. Erano circa le 10.15 quando un uomo, 84 anni, ha accusato un malore mentre si trovava in via Risorgimento, nella zona dell'oratorio. La gente che era con lui ha subito lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti e in codice rosso l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate e l'automedica dell'ospedale. L'uomo sembrava grave. Dopo le prime cure, l'84 si è ripreso ed è stato portato in ospedale in codice giallo.