Malore in oratorio, donna in ospedale

NERVIANO

Momenti di paura nel centro della frazione di Sant'Ilario Milanese; sul posto l'ambulanza della Croce rossa

Malore all'oratorio di sant'Ilario Milanese, frazione di Nerviano.

Malore per una donna

Si è sentita male ed è finita a terra. Momenti di paura quelli che si sono vissuti poco fa, oggi, sabato 1 gennaio 2022, nel centro cittadino di Sant'Ilario Milanese, frazione di Nerviano. Una donna, 51 anni, intorno alle 9.30, è stata infatti colta da malore mentre si trovava all'interno dell'oratorio di via Pedretti.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa: i soccorsi si sono subito presi cura della donna. Dopo alcuni momenti, le condizioni della 51enne sono migliorate. E' stata comunque caricate sull'ambulanza e portata in ospedale in codice verde.