Malore mentre fa la spesa, 97enne gravissima

Malore mentre fa la spesa: è successo all’Auchan di Rescaldina. La donna, 97 anni, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Malore mentre fa la spesa

Si era recata all’Auchan di Rescaldina per fare qualche compere. All’improvviso ha iniziato a non sentirsi bene e si è accasciata a terra. La donna, 97 anni, è ora in ospedale e le sue condizioni sono gravi.

E’ quanto successo questa mattina, martedì 18 agosto 2020. Intorno alle 11.15 la donna ha accusato un malore mentre si trovava nel centro commerciale di via Togliatti. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto è arrivata la Croce Bianca di Legnano. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE