Malore mentre è in un locale muore 23enne di Cesate

Un giovane di 23 anni, residente a Cesate, ha avuto un malore ed è morto mentre stava trascorrendo la serata con gli amici in un locale di San Vittore Olona.

Era seduto al tavolo con gli amici quando ha detto di sentirsi male

È accaduto intorno all'1.30 di questa notte. Il giovane era seduto al tavolo con gli amici quando ha detto loro di non sentirsi bene. Si è alzato ed è uscito dal pub per prendere una boccata d'aria. Una volta uscito dal locale il giovane si è accasciato a terra. Gli amici hanno subito dato l'allarme al 112 e sul posto è arrivata l'automedica dell'ospedale di Legnano e un'ambulanza della Croce Rossa sempre di Legnano.

Trasferito d'urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso

Il giovane è stato soccorso sul posto e dopo pochi minuti caricato in ambulanza e trasferito d'urgenza, in codice rosso, al vicino ospedale di Legnano. Un malore fatale. Giunto in pronto soccorso, i medici in servizio non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri di Legnano

Sul posto anche i carabinieri di Legnano ora incaricati delle indagini. Stando alle prime ricostruzioni, il 23enne dovrebbe, come detto, essere stato vittima di un malore fatale.