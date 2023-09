Malore lungo l'ex statale: sessantenne soccorso in codice rosso

Un uomo di 60 anni è stato soccorso oggi, 15 settembre, lungo la ex statale 11 tra Vittuone e Corbetta: l'uomo si trova in gravi condizioni.

Malore lungo l'ex statale: sessantenne in codice rosso

E' intervenuta un'ambulanza in codice rosso lungo la strada che collega Corbetta a Vittuone per prestare soccorso ad un 60enne che si era sentito male: l'uomo si trova in condizioni critiche e verrà trasportato in ospedale in codice rosso.

Il luogo dove è avvenuto il malore: