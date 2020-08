Malore lungo l’autostrada per una 21enne

Malore lungo l’autostrada A8 tra le uscite Lainate-Arese e Lainate: sul posto un’ambulanza in codice giallo.

Malore in autostrada

A sentirsi male poco dopo le 10 di oggi, sabato 22 agosto 2020, una ragazza di 21 anni, che si è così fermata nell’area di servizio “Villoresi” lungo l’A8 poco prima dell’uscita di Lainate. Proprio lì sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza da Rho, usciti in codice giallo. Per fortuna la 21enne non è grave, tanto che i sanitari la stanno trasportando in questi minuti in ospedale in codice verde.

