Malore lungo la strada, 55enne gravissimo

Malore lungo la strada a Nerviano, uomo gravissimo in ospedale.

Si è sentito male mentre si trovava in via Papa Giovanni XXIII. E’ quanto successo questa mattina, a Nerviano, a un uomo di 55 anni. Mancava pochissimo a mezzogiorno quando il 55enne si è accasciato a terra. Chi ha visto la scena ha subito chiesto aiuto e sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto poi la corsa in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni (molto probabile si sia trattato di un arresto cardiaco) sono molto gravi.

