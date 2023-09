Malore lungo la ex Statale 11: il 60enne non ce l'ha fatta

Purtroppo non ce l'ha fatta il 60enne che stamani, venerdì 15 settembre 2023, era stato colto da malore lungo la ex Statale 11 tra Vittuone e Corbetta.

I soccorsi sul posto

Sul posto, intorno alle 9.30, era intervenuta un'ambulanza in codice rosso, ma nonostante tutte le manovre di soccorso, il 60enne era stato portato in ospedale in condizioni critiche.

Purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta

Nelle ore successive al malore la triste notizie: il 60enne è infatti venuto a mancare.