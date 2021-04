Malore in un negozio, i clienti lo soccorrono ma qualcuno vede assembramenti e chiame le forze dell’ordine. Un episodio curioso a Legnano, domenica 18 aprile, in via Sabotino, intorno alle 11.20.

Malore in un negozio, ma qualcuno denuncia… assembramenti

Un 59enne si è accasciato al suolo all’Emy storie e subito i presenti all’interno dell’esercizio hanno cercato di soccorrerlo, avvicinandosi per capire l’entità del malore e chiamando l’ambulanza. Altri hanno interpretato la situazione come una violazione delle norme anticovid e ha chiamato Carabinieri e Polizia Locale.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi ha funzionato a dovere: l’uomo colpito da malore è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo, mentre gli agenti del Comando, arrivati sul posto e compresa la situazione, non hanno proceduto.