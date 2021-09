Malore in un locale di via Tadini a Castano Primo, un 37enne è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano.

Malore in un locale, grave 37enne

L'allarme è scattato nella serata di ieri, venerdì 10 settembre, attorno alle 20.20 in via Tadini a Castano Primo. Un ragazzo di 37 anni si è sentito male all'improvviso ed è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che l'ha portato all'ospedale di Legnano in codice rosso.

Caduta a Legnano, uomo in ospedale

Allarme in codice rosso anche a Legnano nella serata di venerdì 10 settembre per un uomo rimasto coinvolto in un incidente in via Palestro attorno alle 23. Alla fine le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato portato in ospedale a Legnano in codice giallo.

Incidente a Nerviano, sette persone coinvolte

Attorno alle 3, in via Cavour, un incidente a Nerviano ha visto coinvolte sette persone, tutte di età compresa tra i 23 e i 34 anni. Fortunatamente nessuna è rimasta ferita in modo grave e solo per una si è reso necessario il trasporto in ospedale, in codice verde.