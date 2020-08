Elisoccorso a Bestazzo di Cisliano: l’intervento dei soccorritori alle 13 per una donna che ha accusato un malore in un locale

Malore in un locale, elisoccorso a Cisliano

Elisoccorso a Bestazzo di Cisliano: l'intervento dei soccorritori alle 13 di oggi per una donna di 44 anni che ha accusato un malore in un locale in via della Vittoria, come riporta il sito di Areu. Sul posto anche una ambulanza, è stata allertata l'unità cardiocoronarica dell'ospedale San Carlo.