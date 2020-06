Malore in un impianto sportivo: 61enne in gravi condizioni

Malore in un impianto sportivo di Magnago: 61enne in gravi condizioni.

Un uomo di 61 anni è stato colto da malore questa mattina, domenica 28 giugno, poco dopo le 10.30. L’uomo si trovava nell’impianto sportivo di via Parini a Magnano. Sul posto sono intervenute un’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Quest’ultima ha predisposto il trasporto dell’uomo in ospedale in codice rosso viste le gravi condizioni.

