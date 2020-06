Malore in un impianto lavorativo: morto un 52enne

Malore in un impianto lavorativo di Pregnana Milanese: morto un 52enne

C.V. di 52 anni anni è morto nel pomeriggio di ieri sabato 27 giugno, intorno alle 16 dopo un malore accusato nell’impianto lavorativo di via Campania a Pregnana Milanese. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso e un’automedica ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo per cause naturali. Da quanto appreso fin ora sembrerebbe che il52enne fosse il titolare dell’azienda dove si trovava poco prima di morire.

