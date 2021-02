Malore in un impianto lavorativo di via Tanaro a Rho.

Malore in un impianto lavorativo: è grave

Questa mattina, giovedì 18 febbraio, un uomo di 66 anni è stato colto da malore mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Tanaro a Rho.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Arese che, dopo alcuni accertamenti sul posto, visto la gravità delle condizioni ha trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso.