Malore in un esercizio pubblico in piazza, soccorritori sul posto

Malore all’interno di un esercizio pubblico di Piaza Paolo VI a Parabiago. E’ quanto successo poco fa, intorno alle 11. Un anziano che si trovava all’interno del locale aveva iniziato a stare male. Le sue condizioni sono parse gravi ed è stato allertato il 118. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa. Dopo le prime cure l’uomo, 82 anni, è stato meglio e condotto in ospedale in codice verde.

