Malore in strada per un 88enne: si trova in gravi condizioni in ospedale

Grave malore questa mattina, 17 ottobre 2024, per un 88enne a Cerro Maggiore: l'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

La chiamata al 118 questa mattina è partita alle 9.12: un uomo di 88 anni ha avuto un malore in via Bernocchi a Cerro Maggiore. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'automedica in codice rosso: dopo le prime cure portate sul posto l'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale a Castellanza.