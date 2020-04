(foto: Antonio Varieschi)

Si sente male mentre svolgendo dei piccoli lavori in box: muore a 61 anni. E’ successo questa mattina, giovedì 2 aprile.

Si sente male mentre svolgendo dei piccoli lavori in box: muore a 61 anni

Questa mattina, intorno alle 10.30, un uomo di 61 anni si è sentito male mente si trovava in via della Marianna a Gaggiano. L’uomo stava svolgendo dei piccoli lavori all’interno del box della sua abitazione quando è stato colpito da malore. Inutile l’intervento di ambulanza ed elisoccorso: l’uomo non ce l’ha fatta. Allertati anche Carabinieri e Polizia locale.

TORNA ALLA HOME