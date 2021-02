Grave malore per un uomo questa mattina, lunedì 8 febbraio, a Rho.

Malore in strada: in gravi condizioni un uomo

Erano da poco passate le 11 di oggi, lunedì 8 febbraio, quando un uomo, presumibilmente di età compresa tra i 65 e i 70 anni, si è accasciato a terra per un malore mentre si trovava in via Vittorio Veneto a Rho.

Immediato l’intervento dell’ambulanza di Rho Soccorso a sirene spiegate e in codice rosso, con il supporto di un’automedica.

Il personale sanitario ha prestato con prontezza le cure necessarie all’uomo che è parso subito in gravi condizioni. Per questo motivo l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.