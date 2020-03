Malore in strada, donna grave in ospedale

Malore in strada, donna grave portata in ospedale: è successo a Cornaredo.

Malore in strada

Si trovava lungo la strada, poi il malore. E’ quanto successo oggi, sabato 21 marzo 2020, in via Romoli a Cornaredo. Erano circa le 16.45 quando una donna, 54 anni, si è accasciata a terra. Chi ha visto la scena ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza. Le condizioni della donna si sono aggravate e per lei è stato disposto il trasporto, in codice rosso, all’ospedale di Rozzano.

