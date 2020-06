Malore in strada a Bareggio: arriva l’elisoccorso.

Elisoccorso e ambulanza della Croce Azzurra di Caronno in codice rosso per soccorrere un 41enne. L’uomo, intorno alle 17.20, è stato colto da malore mentre si trovava in via Novara a Bareggio. Allertata anche la Polizia locale di Bareggio.

