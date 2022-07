Malore in piazza, salvato dal comandante

Un uomo di 63 anni, colto da malore, è stato salvato dal comandante della Polizia Locale di Vittuone Paolo Giana.

Malore in piazza

È quanto successo stamattina, venerdì 1 luglio 2022, intorno alle 9.40 nella centralissima piazza Italia. L'uomo infatti si è accasciato a terra a causa di una malore e subito è stato aiutato dal comandante Giana, che gli ha praticato il massaggio cardiaco per 20 minuti.

Salvato dal comandante

Successivamente, insieme ai suoi agenti, ha anche utilizzato il defibrillatore presente in piazza, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Una manovra che ha permesso di salvare la vita al 63enne.

Una volta arrivati sul posto, i soccorritori, hanno portato l'uomo all'ospedale di Magenta in codice giallo.