Malore in negozio: 64enne finisce in ospedale

Un uomo di 64 anni ha accusato un malore nella mattinata di oggi, lunedì 6 novembre, in un negozio di via Santa Maria a Parabiago. E' stato trasportato all'ospedale Galeazzi di Milano in codice rosso.

Prima il malore poi i soccorsi

Paura in un negozio ubicato in via Santa Maria a Parabiago nella mattinata di oggi, lunedì 6 novembre, quando un 64enne si è sentito male facendo subito scattare la macchina dei soccorsi. L'uomo è stato soccorso in codice giallo dal personale sanitario del 118.

Il trasporto in ospedale in codice rosso

Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce bianca di Legnano. Dopo le prime medicazioni, le sue condizioni si sono rivelate gravi e lo stesso è stato dunque trasportato all'ospedale Galeazzi di Milano col grado di massima urgenza.