Malore in ditta, è in gravi condizioni

Malore nella notte in una ditta di Settimo Milanese: un uomo è in gravi condizioni.

Malore in ditta a Settimo, è in gravi condizioni

Un uomo di 51 anni è stato ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano in gravi condizioni dopo essersi sentito male nella notte in una ditta di via Fermi a Settimo Milanese, nella frazione di Seguro. Inizialmente i soccorsi erano stati allertati in codice giallo, ma poi le condizioni dell'uomo si sono rivelate più serie del previsto ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Il malore è avvenuto attorno alle 3 di sabato 26 giugno.